Футболист, у которого остановилось сердце на Евро-2020, провел первую тренировку

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен вынужден тренироваться в Дании, поскольку в Италии ему запрещают играть в футбол

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Спустя 173 дня после остановки сердца Кристиан Эриксен пробежался трусцой и немного попинал мяч.

В первом тайме матча Дания – Финляндия на Евро-2020 Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи и партнеры по команде пытались его реанимировать на протяжении десятка минут. У Эриксена остановилось сердце. К счастью, Кристиана удалось спасти.

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29-летний футболист на контракте у миланского Интера. Но по законам Италии Кристиану запрещено выходить на поле в Серии А, так как после Евро-2020 ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

Тем не менее, футболист сумел договориться с датским клубом Оденсе, за который выступал в период с 2005 по 2008 год о том, чтобы тренироваться вместе с игроками команды.

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Продолжит ли карьеру Эриксен пока неизвестно.

Кристиан Эриксен перешел в Интер в начале 2020 года из Тоттенхэма. Сумма трансфера составила 27 млн евро. В общей сложности он провел в Милане 60 матчей и забил 8 голов. Отметим, что контракт Эриксена с Интером действует до 2024 года.