27 июня 39’
Нидерланды 0
Чехия 0
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Один в один как с Эриксеном: новые подробности смерти футболиста в Москве

Олег Люлька Олег Люлька
27 июня, 18:33
Копировать ссылку
17-летний Максим Добровольский упал на ровном месте – прям как датчанин Эриксен на Евро-2020. Только вот в Москве врача, чтобы спасти игрока, поблизости не оказалось
Скорая не спасла футболиста в Москве
Скорая не спасла футболиста в Москве / Фото: gazeta.ru

Появились подробности смерти 17-летнего спортсмена во время матча любительской футбольной лиги в Москве. Один из участников этого поединка по имени Василий подтвердил, что все произошло как с Кристианом Эриксеном на Евро-2020, с той лишь разницей, что в столице РФ парня не спасли.

При этом юноша не имел права играть – так как не был заявлен на турнир. Нарушение регламента стоило ему жизни.

"Прошло буквально пять минут с начала игры, никакой нагрузки, никаких стыков. Парень бежал и упал. И все, – приводит слова Василия Чемпионат. – Попытались оказать первую помощь. Подумали, что это перегрев, полили ему затылок водой, перевернули на бок. Потом состояние начало ухудшаться, мгновенно вызвали скорую. Ждали мы ее, по моим ощущениям, минут 15. Около стадиона карета не дежурила. С одной стороны, это ненормально, с другой – это ЛФЛ. Не знаю, как это регламентируется"

"Я с парнем познакомился во время игры. Это друг нашего игрока, который уже был заявлен. Да, мы нарушили правило заявки, но никто и так медосмотр не проходит. Сам факт заявки нарушили, потому что не успели попасть в дедлайн. Хотели заявить в следующий. Не хватало игроков, хотели найти побольше, так как жара. И вот наш игрок сказал, что есть друг, который готов за нас играть"

"Звали его Максим Добровольский, парню 17 лет. Очень жалко, молодой парень. Причем абсолютно на ровном месте. Реально как ситуация с Эриксеном, но там профессиональный футбол. Врачи нам не говорили причину смерти. Обязательно спросим у семьи, нужна ли наша помощь. Мы готовы поддержать, насколько это возможно"

Скорая не спасла
Скорая не спасла / Фото: sport24.ru

Друг умершего Максима Добровольского Тимофей Вяткин добавил:

"Нас позвал в команду на просмотр наш общий товарищ. Приехали на игру, зашли на стадион. Ничего не предвещало беды, Макс был в абсолютно нормальном состоянии. Прошло пять минут игры, Максим за это время нанес всего один удар. После чего он просто шел назад и рухнул. Мы все подбежали, мой товарищ, который был на трибуне, достал у него язык из горла и повернул на бок"

"Я в этот момент оглядел стадион в поисках медицинского работника, который обязан присутствовать на стадионе согласно регламенту. Это обязательный пункт. Но нигде работника не было, что противоречит заявлению ЛФЛ. Мы сразу вызвали скорую, но приехала она минут через 20. Потом вторая скорая, потом реанимация. Но спасти они его не смогли"

"Мне оскорбительно слышать заявления президента ЛФЛ Дмитрия Смирнова. Он заявил, что Макс получил помощь от медицинских работников. Но это просто попытка оправдаться и спасти репутацию. На самом деле никаких медработников не было, а Максим умирал на коленях у моего друга"

"Медицинского заключения еще не было, но, скорее всего, это остановка сердца. Случай реально один в один как с Эриксеном. Сейчас говорят, что, мол, Макс не был заявлен. Но какая разница. Он был обязан получить помощь от медработника. Но его на стадионе не было", – сказал Тимофей Вяткин

Датский футболист Кристиан Эриксен
Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Напомним, Кристиана Эриксена, у которого произошла остановка сердца во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия в Копенгагене, удалось спасти благодаря своевременному использованию дефибриллятора.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

15 100 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 27 июня
0:0 (39’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять