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Жена выжившего Эриксена увезла его домой: что с футболистом после операции на сердце

Елена Павлова Елена Павлова
19 июня, 21:47
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен переехал вместе с семьей в свой дом в городе Оденсе. Сейчас футболисту нужен отдых и покой
Жена Кристиана Эриксена Сабрина Квист
Жена Кристиана Эриксена Сабрина Квист / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Дании и итальянского Интера Кристиан Эриксен, который чуть не умер на футбольном поле в матче с Финляндией (0:1), уже не только выписан из больницы, но и переехал вместе с семьей в свой дом в датском городе Оденсе.

Читайте также: Вот дерьмо, мне только 29: врач скорой – о первых словах Эриксена после остановки сердца

"Крис в порядке. Теперь мы будем дома, нам просто нужно немного отдыха и спокойствия", – цитирует супругу Эриксена Alfredo Pedulla со ссылкой на Gazzetta dello Sport

Напомним, что Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. Он просто рухнул на газон на 43-й минуте и не шевелился. На поле тут же выбежали медики, которые реанимировали его более 10 минут. Оказалось, что у 29-летнего футболиста остановилось сердце.

Кристиан Эриксен поблагодарил фанатов за поддержку
Кристиан Эриксен поблагодарил фанатов за поддержку / Фото: Instagram, REUTERS

В больнице Кристиану имплантировали кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Согласно информации итальянских СМИ, 10 июля он прилетит в Милан, сдаст тесты, проконсультируется с медиками Интера и решит вопрос со своим будущим в клубе.

Ранее мы писали, что чудом выживший Эриксен с партнерами покупал вино бутылками и сидел с игроком России.

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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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