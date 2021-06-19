Дружина Еріксена, що вижив, відвезла його додому: що з футболістом після операції на серці

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен переїхав разом з родиною в свій будинок у місті Оденсе. Зараз футболістові потрібен відпочинок і спокій

Дружина Крістіана Еріксена Сабріна Квіст / Фото: Reuters

Півзахисник збірної Данії і італійського Інтера Крістіан Еріксен, який ледь не помер на футбольному полі в матчі з Фінляндією (0:1), вже не тільки виписаний з лікарні, але і переїхав разом з родиною в свій будинок в данському місті Оденсе.

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"Кріс в порядку. Тепер ми будемо вдома, нам просто потрібно трохи відпочинку і спокою", – цитує дружину Еріксена Alfredo Pedulla з посиланням на Gazzetta dello Sport

Нагадаємо, що Еріксен знепритомнів під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії. Він просто впав на газон на 43-й хвилині і не ворушився. На поле у ту ж мить вибігли медики, які реанімували його більше 10 хвилин. Виявилося, що у 29-річного футболіста зупинилося серце.

Крістіан Еріксен подякував фанатам за підтримку / Фото: Instagram, REUTERS

У лікарні Крістіану імплантували кардіовертер-дефібрилятора серця (ІКД) – прилад, призначений для усунення загрозливих для життя аритмій і запобігання зупинки серця.

Згідно з інформацією італійських ЗМІ, 10 липня він прилетить до Мілана, здасть тести, проконсультується з медиками Інтера і вирішить питання зі своїм майбутнім у клубі.

Раніше ми писали, що Еріксен з партнерами купував вино пляшками і сидів з гравцем Росії.