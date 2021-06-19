19 червня 16:00 Відео
Угорщина 1
Франція 1
19 червня 19:00 Відео
Португалія 2
Німеччина 4
19 червня 10’
Іспанія 0
Польща 0
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Дружина Еріксена, що вижив, відвезла його додому: що з футболістом після операції на серці

Олена Павлова Олена Павлова
19 червня, 21:47
Копіювати лінк
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен переїхав разом з родиною в свій будинок у місті Оденсе. Зараз футболістові потрібен відпочинок і спокій
Дружина Крістіана Еріксена Сабріна Квіст
Дружина Крістіана Еріксена Сабріна Квіст / Фото: Reuters

Півзахисник збірної Данії і італійського Інтера Крістіан Еріксен, який ледь не помер на футбольному полі в матчі з Фінляндією (0:1), вже не тільки виписаний з лікарні, але і переїхав разом з родиною в свій будинок в данському місті Оденсе.

Читайте також: От лайно, мені тільки 29: лікар швидкої – про перші словах Еріксена після зупинки серця

"Кріс в порядку. Тепер ми будемо вдома, нам просто потрібно трохи відпочинку і спокою", – цитує дружину Еріксена Alfredo Pedulla з посиланням на Gazzetta dello Sport

Нагадаємо, що Еріксен знепритомнів під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії. Він просто впав на газон на 43-й хвилині і не ворушився. На поле у ту ж мить вибігли медики, які реанімували його більше 10 хвилин. Виявилося, що у 29-річного футболіста зупинилося серце.

Крістіан Еріксен подякував фанатам за підтримку
Крістіан Еріксен подякував фанатам за підтримку / Фото: Instagram, REUTERS

У лікарні Крістіану імплантували кардіовертер-дефібрилятора серця (ІКД) – прилад, призначений для усунення загрозливих для життя аритмій і запобігання зупинки серця.

Згідно з інформацією італійських ЗМІ, 10 липня він прилетить до Мілана, здасть тести, проконсультується з медиками Інтера і вирішить питання зі своїм майбутнім у клубі.

Раніше ми писали, що Еріксен з партнерами купував вино пляшками і сидів з гравцем Росії.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
1:1
Відео Про матч
2:4
Відео Про матч
0:0 (10’)
Дивись на: Трансляція
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти