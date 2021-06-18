От лайно, мені тільки 29: лікар швидкої – про перші слова Еріксена після зупинки серця

Німецький лікар Йенс Кляйнфельд розповів про роботу датських лікарів і, що врятувало життя Крістіану Еріксену, який впав без свідомості під час матчу Євро-2020 з Фінляндією

Крістіана Еріксена забирають з поля / Фото: Reuters

Німецький лікар швидкої допомоги Йенс Кляйнфельд розповів про перші словах півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена після реанімації прямо на футбольному полі. Нагадаємо, що Еріксен пережив зупинку серця під час матчу Євро-2020 з Фінляндією (0:1).

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Під час інциденту Кляйнфельд знаходився на трибуні арени в Копенгагені, де до цього проводив інструктаж бригади з надання невідкладної допомоги на стадіоні. Коли Еріксен впав, він вийшов на поле, щоб допомогти лікарям датської команди.



Фото Reuters

"Я був на трибуні на протилежному боці, коли він впав. Спочатку я нічого такого не подумав. Але потім побачив, що лікар датської команди поводиться досить неспокійно. Зрозумів, що відбувається щось ненормальне. Гравці схопилися за голови. У цей момент я дав знак бічній команді, і вони вибігли на поле. У них був з собою дефібрилятор. Потім я сказав своїм колегам на трибуні: "Ми повинні вийти на поле", – цитує лікаря Guardian

Кристіан Еріксен / Фото: Reuters

За словами Кляйнфельду, датські лікарі спочатку не усвідомлювали масштабу ситуації: "Приступаючи до реанімації, потрібно робити це якомога швидше. Але лікарі команди в основному лікують інші травми, тому їм складніше відразу розпізнати раптову зупинку серця. Це стало ясно, коли я побачив, як вони намагалися витягнути язика з його горла. Так не рятують життя".

"У таких випадках швидкість має вирішальне значення. Тут треба було 2-3 хвилини, щоб Еріксен отримав удар струмом. Це означало, що його шанси на виживання були дуже високі. Він відкрив очі і заговорив зі мною. Я запитав його по-англійськи:" Ти повернувся?" Він сказав: "Так, я тут". А потім він додав: "От лайно, мені тільки 29 років"

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

Нагадаємо, що без Еріксена Данія поступилася Бельгії 1:2 і зараз посідає останнє місце в групі.

Раніше ми розповідали, що пережив зупинку серця Еріксен вперше вийшов до вболівальників.

Також Еріксену встановлять дефібрилятор.