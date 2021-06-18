Вот дерьмо, мне только 29: врач скорой – про первые слова Эриксена после остановки сердца

Немецкий доктор Йенс Кляйнфельд рассказал про работу датских врачей и, что спасло жизнь Кристиану Эриксену, который рухнул без сознания во время матча Евро-2020 с Финляндией

Кристиана Эриксена забирают с поля / Фото: Reuters

Немецкий врач скорой помощи Йенс Кляйнфельд рассказал о первых словах полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена после реанимации прямо на футбольном поле. Напомним, что Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).

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Во время инцидента Кляйнфельд находился на трибуне арены в Копенгагене, где до этого проводил инструктаж бригады по оказанию неотложной помощи на стадионе. Когда Эриксен упал, он вышел на поле, чтобы помочь врачам датской команды.



Фото Reuters

"Я был на трибуне на противоположной стороне, когда он рухнул. Сначала я ничего такого не подумал. Но потом увидел, что доктор датской команды ведет себя довольно беспокойно. Понял, что происходит что-то ненормальное. Игроки схватились за головы. В этот момент я дал знак боковой команде, и они выбежали на поле. У них был с собой дефибриллятор. Затем я сказал своим коллегам на трибуне: "Мы должны выйти на поле", – цитирует врача Guardian

Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

По словам Кляйнфельда, датские врачи сначала не осознавали масштаба ситуации: "Приступая к реанимации, нужно делать это как можно быстрее. Но врачи команды в основном лечат другие травмы, поэтому им сложнее сразу распознать внезапную остановку сердца. Это стало ясно, когда я увидел, как они пытались вытащить язык из его горла. Так не спасают жизнь".

"В таких случаях скорость имеет решающее значение. Здесь потребовалось 2-3 минуты, чтобы Эриксен получил удар током. Это означало, что его шансы на выживание были очень высоки. Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: "Ты вернулся?" Он сказал: "Да, я здесь". А потом он добавил: "Вот дерьмо, мне только 29 лет"

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Напомним, что без Эриксена Дания уступила Бельгии 1:2 и сейчас занимает последнее место в группе.

Ранее мы рассказывали, что переживший остановку сердца Эриксен впервые вышел к болельщикам.

Также Эриксену установят дефибриллятор.