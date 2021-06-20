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Врач, спасший жизнь Эриксену, принес извинения

Олег Люлька Олег Люлька
20 июня, 17:56
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Немец Йенс Кляйнфельд, которому футболист обязан жизнью, покаялся за длинный язык – он рассказал о словах Кристиана после спасения, что вывело из себя датчан
Эриксен и врач УЕФА Кляйнфельд
Эриксен и врач УЕФА Кляйнфельд / Фото: Reuters

Медицинский работник УЕФА немец Йенс Кляйнфельд, действия которого спасли жизнь датскому полузащитнику Кристиану Эриксену, выступил с извинениями за то, что слишком детально рассказал СМИ о реакции на случившееся самого футболиста.

В частности, Кляйнфельд рассказал тогда следующее: "Я спросил Кристиана на английском: "Ты здесь, ты вернулся?" Он ответил: "Да, я здесь". А потом он сказал: "Черт, мне же только 29 лет..." Я объяснил ему, что теперь все в порядке и ничего не угрожает ему. Он все понял и смог положить руку себе на грудную клетку. Когда Эриксен вновь открыл глаза, это был прекрасный момент".

Датский футбольный союз раскритиковал УЕФА за то, что их доктор позволил себе раскрыть такие подробные детали об Эриксене. И вот Йенс Кляйнфельд попросил за это прощения.

Кристиана Эриксена забирают с поля
Кристиана Эриксена забирают с поля / Фото: Reuters

По словам Кляйнфельда, он очень расстроен из-за того, что так детально раскрыл подробности инцидента. Доктор добавил, что он не так хорошо подкован с точки зрения общения с прессой, и хотел лишь рассказать про работу в подобных ситуациях.

"Я не собирался говорить об Эриксене. Хотел лишь подчеркнуть важность реанимационных действий", – отметил Кляйнфельд в интервью TV 2

Кристиан Эриксен поблагодарил фанатов за поддержку
Кристиан Эриксен поблагодарил фанатов за поддержку / Фото: Instagram, REUTERS

До этого Йенс Кляйнфельд рассказал, что спасти Эриксона удалось благодаря своевременному использованию дефибриллятора бригадой медиков, которую он курировал. "Мы пустили в Кристиана разряды и продолжили массаж. Тренировочное занятие по оказанию неотложной помощи, которое мы проводили за час до матча, сыграло решающую роль в спасении Эриксена".

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"Датские же врачи не сразу поняли масштабы произошедшего. В такие минуты надо действовать быстро, но я не могу их обвинять: они имеют дело совершенно с другими травмами и им сложно сразу распознать сердечный приступ. Я понял это, когда они первым делом пытались вытащить язык Эриксена. Спасти жизнь таким образом невозможно", – говорил также Йенс Кляйнфельд

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#
Команда
И
Г
О
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Бельгия
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6
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
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2
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3
3
Австрия
2
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3
4
Северная Македония
2
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
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3
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