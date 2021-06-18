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Эриксену сделали операцию на сердце. Как футболист будет жить с дефибриллятором

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
18 июня, 16:38
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Полузащитник сборной Дании уже в пятницу собирается покинуть больницу и отправиться домой, а через несколько недель пройдет углубленное обследование
Кристиан Эриксен на разминке
Кристиан Эриксен на разминке / Фото: Reuters

Датский футболист Кристиан Эриксен, который в минувшую субботу потерял сознание во время матча Евро-2020, идет на поправку. Мы писали, что Эриксену после остановки сердца установят дефибриллятор. Сегодня информация о том, что игрок накануне перенес операцию, подтвердилась.

Об этом пише итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Собственно имплантация кардиовертера-дефибриллятора в медицинской сфере нынче не является чем-то экстраординарным. Однако под вопросом остается возможное возвращение знаменитого полузащитника на поле. Недавно врач скорой рассказал о первых словах Эриксена после остановки сердца: "Вот дерьмо, мне только 29".

В любом случае Эриксена ждет реабилитация длительностью в несколько месяцев. Пока же его отпускают домой уже сегодня, в пятницу. Если ничего критичного с ним не случится, то через 4-5 недель Кристиану предстоит пройти очередное обследование.

Датский футболист Кристиан Эриксен
Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Ранее Эриксен с партнерами покупал вино и сидел с игроком сборной России.

А вот решение о его возможном возвращении будет принимать специальная комиссия – в той стране, где он захочет выступать. Пока что он – игрок итальянского Интера.

Как показывает практика, с дефибриллятором можно играть в футбол. Например, его установили нидерландцу Дейли Блинду после того, как игроку Аякса стало плохо во время матча. Медики поставили диагноз "воспаление сердечной мышцы" и установили кардиовертер-дефибриллятор, после чего Блинд вернулся на поле. Тем не менее, в одном из следующих матчей у Блинда отказал дефибриллятор, но трагедии удалось избежать.

Смотрите, как датчане без Эриксена проиграли бельгийцам:

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#
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И
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0
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#
Команда
И
Г
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1
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2
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3
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2
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3
4
Северная Македония
2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
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0
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