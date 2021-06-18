Еріксену зробили операцію на серці. Як футболіст буде жити з дефібрилятором

Півзахисник збірної Данії вже в п'ятницю збирається покинути лікарню і відправитися додому, а через кілька тижнів пройде поглиблене обстеження

Крістіан Еріксен на розминці / Фото: Reuters

Данська футболіст Крістіан Еріксен, який в минулу суботу втратив свідомість під час матчу Євро-2020, йде на поправку. Ми писали, що Еріксену після зупинки серця встановлять дефібрилятор. Сьогодні інформація про те, що гравець напередодні переніс операцію, підтвердилася.

Про це пише італійське видання La Gazzetta dello Sport.

Власне імплантація кардіовертера-дефібрилятора в медичній сфері нині не є чимось екстраординарним. Однак під питанням залишається можливе повернення знаменитого півзахисника на полі. Нещодавно лікар швидкої розповів про перші слова Еріксена після зупинки серця: "Ось лайно, мені тільки 29".

У будь-якому випадку Еріксена чекає реабілітація тривалістю в кілька місяців. Поки ж його відпускають додому вже сьогодні, в п'ятницю. Якщо нічого критичного з ним не станеться, то через 4-5 тижнів Крістіану належить пройти чергове обстеження.

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

Раніше Еріксен з партнерами купував вино і сидів з гравцем збірної Росії.

А ось рішення про його можливе повернення буде приймати спеціальна комісія – в тій країні, де він захоче виступати. Поки що він – гравець італійського Інтера.

Як показує практика, з дефібрилятором можна грати в футбол. Наприклад, його встановили нідерландцеві Дейлі Блінду після того, як гравцеві Аякса стало погано під час матчу. Медики поставили діагноз "запалення серцевого м'яза" і встановили імплантований дефібрилятор серця, після чого Блінд повернувся на поле. Проте, в одному з наступних матчів у Блінда відмовив дефібрилятор, але трагедії вдалося уникнути.

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