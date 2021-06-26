26 июня 81’
Уэльс 0
Дания 2
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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Евро-2020

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Уэльс сделал подарок пережившему остановку сердца Эриксену

Олег Люлька Олег Люлька
26 июня, 20:22
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Гарет Бейл и его партнеры по валлийской команде передали для датского полузащитника футболку с автографами и пожеланиями скорейшего восстановления
Уэльс сделал подарок датчанину Эриксену
Уэльс сделал подарок датчанину Эриксену / Фото: Reuters

Футболисты сборной Уэльса подготовили подарок для полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы в Амстердаме они передали датчанам футболку своей сборной с номером 10, автографами всех своих игроков и пожеланием здоровья Эриксену.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у полузащитника Интера был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

Кристиан Эриксен поблагодарил фанатов за поддержку
Кристиан Эриксен поблагодарил фанатов за поддержку / Фото: Instagram, REUTERS

Затем Дания уступила и Бельгии, но после этого разгромила Россию и сегодня назабивала голов и в ворота Уэльса.

Между тем 29-летний Эриксен уже выписался из больницы, где ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор, и посетил тренировку партнеров по сборной Дании.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
0:2 (81’)
Смотри на: Трансляция
22:00
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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Понедельник, 28 июня
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