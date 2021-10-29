Интер вынуждают избавиться от футболиста, у которого во время Евро-2020 остановилось сердце

Миланский Интер должен продать датского полузащитника Кристиана Эриксена в страну, где ему разрешат играть. Ранее врач, спасший жизнь Эриксену, принес извинения.
29-летнему футболисту по законам Италии запрещено выходить на поле в Серии А, так как после Евро-2020 ему установили кардиовертер-дефибриллятор.
Эриксен перешел в Интер в начале 2020 года из Тоттенхэма. Сумма трансфера составила 27 млн евро. В общей сложности он провел в Милане 60 матчей и забил 8 голов. Отметим, что контракт Эриксена с Интером действует до 2024 года.
Далее по теме
Напомним, в первом тайме матча Дания – Финляндия на Евро-2020 Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи и партнеры по команде пытались его реанимировать на протяжении десятка минут. Позже появилась информация, что у датчанина остановилось сердце. К счастью, футболиста удалось спасти.