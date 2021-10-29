Интер вынуждают избавиться от футболиста, у которого во время Евро-2020 остановилось сердце

В Италии запрещено выступать игрокам, у которых на сердце установлен кардиовертер-дефибриллятор

Эриксена чудом спасли на Евро-2020

Миланский Интер должен продать датского полузащитника Кристиана Эриксена в страну, где ему разрешат играть. Ранее врач, спасший жизнь Эриксену, принес извинения.

29-летнему футболисту по законам Италии запрещено выходить на поле в Серии А, так как после Евро-2020 ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

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Эриксен перешел в Интер в начале 2020 года из Тоттенхэма. Сумма трансфера составила 27 млн евро. В общей сложности он провел в Милане 60 матчей и забил 8 голов. Отметим, что контракт Эриксена с Интером действует до 2024 года.

Кристиана Эриксена забирают с поля / Фото: Reuters

Напомним, в первом тайме матча Дания – Финляндия на Евро-2020 Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи и партнеры по команде пытались его реанимировать на протяжении десятка минут. Позже появилась информация, что у датчанина остановилось сердце. К счастью, футболиста удалось спасти.