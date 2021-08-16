О, ужас! Футболист во Франции рухнул на поле, как Эриксен

Едва болельщики отошли от шока, связанного с остановкой сердца у датчанина Кристиана Эриксена на Евро-2020, как произошел новый случай – все подробности

Калу рухнул на поле - как Эриксен / Фото: Getty Images, Reuters

23-летний нигерийский вингер Бордо Самуэль Калу потерял сознание прямо на поле во время выездного матча второго тура чемпионата Франции против Марселя (2:2).

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Шла шестая минута, когда полузащитник Марселя Димитри Пайет собирался пробить штрафной, как вдруг, ни с того ни с сего, на газон рухнул нападающий жирондинцев Калу, находившийся в "стенке".

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Футболисты и судья сразу же вызвали на поле врачей и обступили их кольцом, когда они оказывали помощь Калу.

Благо, тот почти сразу же очнулся и встал на ноги, с помощью врачей покинув поле. Самуэль, похоже, был готов даже продолжать игру, но тренер Бордо, от греха подальше, решил его заменить.

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Все указывает на то, что Самуэлю Калу стоит задуматься о целесообразности продолжения карьеры, ведь подобное с ним уже случалось.

Во время Кубка африканский наций-2019 в Египте Калу потерял сознание во время тренировки сборной Нигерии. Ходили слухи, что у него случился сердечный приступ, но позже их опровергли, заявив, что футболист "отключился" в результате сильного обезвоживания.

Добавим, что в том же 2019 году у Калу похитили мать, но спустя шесть дней ее освободили.

Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

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Произошедшее с Самуэлем Калу в матче чемпионата Франции заставило болельщиков вспомнить Евро-2020, когда полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен упал на поле в матче с Финляндией (0:1).

У Эриксена случилась остановка сердца. И только своевременное использование дефибриллятора – там же, на поле – спасло жизнь 29-летнему игроку.