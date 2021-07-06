6 июля 22:00
Италия --
Испания --
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Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Эриксена и врачей, которые спасли ему жизнь, пригласили на финал Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 июля, 19:04
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Игрок сборной Дании, который пережил остановку сердца, вместе с женой и шестью медиками смогут посмотреть финал Евро-2020 в Лондоне на "Уэмбли"
Кристиана Эрисена реанимируют врачи
Кристиана Эрисена реанимируют врачи / Фото: Reuters

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен вместе с женой получил приглашение от УЕФА посетить финал Евро-2020 в Лондоне. Кроме Эриксена, матч на "Уэмбли" посмотрят и шесть врачей, которые боролись за жизнь футболиста. Напомним, Кристиан пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия.

"Я счастлив, как ребенок на Рождество. Я очень горд тем, что сделал, но мы сделали это вместе, всей командой. Надеюсь увидеть в финале Данию и Италию. Только представьте, если Дания станет чемпионом!" – цитирует ESPN врача Педера Эрсгорда.

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, в Лондоне. В полуфинале сегодня играют Италия – Испания, а завтра встретятся Дания и Англия.

Смотрите стрим матча Италия – Испания на нашем канале в YouTube:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Среда, 7 июля
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