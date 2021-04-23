Українська
$ 28,06
33,81
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости футбола

Французских футболистов наказали за интимное видео: один мастурбировал, а второй снимал

23 апреля, 10:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Во Франции двух игроков молодежной команды страны наказали за публикацию интимного видео. Инцидент случился еще несколько лет назад в расположении молодежки

/ Фото: Getty Images

Двух французских футболистов отстранили от матчей за сборную из-за интимного видео. Несколько лет назад Вильям Салиба заснял на видео, как его товарищ по команде Ульрик Энеме-Элла мастурбировал, а затем опубликовал видео в Сети.

Читайте также: "А вы смотрели?" Путин отреагировал на видео с мастурбирующим Дзюбой

Федерация футбола Франции отстранила Салибу на один месяц условно, а Энеме-Элла получил наказание в виде трех месяцев отстранения, один из них – условно. Впрочем, бан касается только матчей в составе сборной Франции, они могут продолжать выступать в составе клубов, сообщает Get French Football News.

Салиба защищает цвета Ниццы, где он выступает на правах аренды, а его контракт принадлежит лондонскому Арсеналу. А Энеме-Элла выступает в молодежной команде Брайтона.

Напомним, что некоторое время назад в подобный скандал попал капитан сборной России Артем Дзюба. После публикации интимного видео футболиста лишили капитанской повязки.

Ранее мы писали, что мастурбацию Дзюбы воспел бывший тренер сборной России (видео). Леонид Слуцкий восхитился "великолепной пятерке на руке" футболиста Зенита.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
футболист сборная Франции мастурбация

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Хотел поиграться, вот и пошутил": Босс Ингульца назвал имя погибшего от взрыва гранатыФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии АФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании тепла
Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании теплаФутбол
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять