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Зинченко рассказал о встрече с настоящими убийцами и опустошение после сборной

9 апреля, 10:23

Елена Павлова Елена Павлова

Капитан Украины оценил начало квалификации на чемпионат мира-2022

Полузащитник сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко поделился своими впечатлениями от старта национальной команды в отборе на чемпионат мира-2022. В марте подопечные Андрея Шевченко обменялись голами с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и сенсационно не смогли обыграть Казахстан (1:1).

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Убийцы из Франции

"В матче с Францией мы показали характер, зарядились словами нашего штаба. Главным было выдержать 20 минут. Мы знали, что потом будет шанс, и в итоге свой момент реализовали. Французы — настоящие убийцы на футбольном поле, очень голодные до побед и голов. Мбаппе, когда выходит на поле, хочет уничтожить противника и забить как можно больше. Никакой недооценки по отношению к нам с их стороны не было", – цитирует Зинченко УАФ.

Франция – Украина

Франция – Украина / Фото: Reuters

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Изоляция финнов

"С Финляндией мы контролировали всю игру, забили гол, но на последнем отрезке не хватило концентрации, дисциплины. Надо было довести матч до победы. Финны оборонялись в пять защитников. Непросто было. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе, поэтому не будем рассуждать, кто больше ошибся".

Украина – Финляндия

Украина – Финляндия / Фото: Reuters

Опустошение Казахстана

"После поединка с Казахстаном я был опустошен. Мы создали много моментов, было много ударов. Гости один раз перешли на нашу половину поля и забили гол, как мы с Францией. И все позади, и теперь нужно хорошее извлечь, а плохое забыть и двигаться дальше".

Украина – Казахстан – 1:1
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Украина – Казахстан – 1:1 / Фото: Reuters

С тремя очками на старте отбора Украина идет на втором месте в своей группе, а вот у Франции уже семь баллов.

Ранее Expert club Parimatch обсудил темы старта сборной Украины в отборе ЧМ-2022 и подготовки к Евро-2020.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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