Французьких футболістів покарали за інтимне відео: один мастурбував, а другий знімав

У Франції двох гравців молодіжної команди країни покарали за публікацію інтимного відео. Інцидент трапився ще кілька років тому в розташуванні молодіжки

/ Фото: Getty Images

Двох французьких футболістів відсторонили від матчів за збірну через інтимне відео. Кілька років тому Вільям Саліба зняв на відео, як його товариш по команді Ульрик Енемі-Елла мастурбував, а потім опублікував відео в Мережі.

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Федерація футболу Франції відсторонила Салібу на один місяць умовно, а Енемі-Елла отримав покарання у вигляді трьох місяців відсторонення, один з них – умовно. Втім, бан стосується тільки матчів у складі збірної Франції, вони можуть продовжувати виступати в складі клубів, повідомляє Get French Football News.

Саліба захищає кольори Ніцци, де він виступає на правах оренди, а його контракт належить лондонському Арсеналу. А Енемі-Елла виступає в молодіжній команді Брайтона.

Нагадаємо, що деякий час тому в такий скандал потрапив капітан збірної Росії Артем Дзюба. Після публікації інтимного відео його позбавили капітанської пов'язки.

Раніше ми писали, що мастурбацію Дзюби оспівав колишній тренер збірної Росії (відео). Леонід Слуцький захопився "чудовою п'ятіркою на руці" футболіста Зеніта.

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