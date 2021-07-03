Если в Москве не передумают: Металлист и Минай заменят в УПЛ Десну и Олимпик

Состав клубов Премьер-лиги Украины нового сезона на пороге серьезных перемен.
Читайте также: Динамо разошлось миром с Лозанной: видео голов
Как сообщает журналист Олег Ящук, Десна и Олимпик не сыграют в новом сезоне УПЛ. Эти команды, скорее всего, покинут чемпионат Украины из-за серьезных финансовых проблем.
Особенно плохая ситуация у черниговцев, правда, представители клуба "отправились в Москву на переговоры к своему главному акционеру", и призрачная надежда, что Десна останется в высшем дивизионе, еще есть.
Отмечается, что ближе всего к замене Олимпика и Десны в высшем дивизионе украинского футбола – харьковский Металлист Александра Ярославского (бывший Металл) и Минай, за который в прошлом сезоне безуспешно выступал Артем Милевский.
Читайте также: Определение героев УПЛ завершилось уникальным результатом
Напомним, что следующий чемпионат Украины стартует 25 июля.