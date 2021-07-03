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Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Шальке --
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Динамо разошлось миром с Лозанной: видео голов

Олег Люлька Олег Люлька
3 июля, 18:26
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Команда Мирчи Луческу продолжает ничейную серию на сборе в Швейцарии. После поединка с Базелем, который завершился со счетом 4:4, киевляне сыграли 1:1 с Лозанной
Динамо на сборе в Швейцарии
Динамо на сборе в Швейцарии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо провело второй спарринг на швейцарском сборе, сыграв вничью 1:1 с местным клубом Лозанна.

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У киевлян на 7-й минуте забил Жерсон Родригес, реализовавший пенальти за фол против Леднева.

ВИДЕО ГОЛА РОДРИГЕСА

Лозанна отыгралась на 48-й минуте. Рибейро после прострела от лицевой линии выиграл борьбу у Дубинчака и переправил мяч в ворота Бойко. Хотя не факт, что там не было автогола от Дубинчака.

ВИДЕО ГОЛА ЛОЗАННЫ

Динамо – Лозанна – 1:1
Голы: Жерсон Родригес, 7 – Рибейро, 48
Динамо (1-й тайм): Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Леднев, Родригес, Антюх, Супряга
Динамо (2-й тайм): Бойко, Дубинчак, Шабанов, Вивчаренко, Скорко, Шепелев, Андриевский (Коробенко, 71), Леднев (В. Волошин, 83), де Пена, Антюх (Кулач, 64), Ванат (Н. Волошин, 71)

Напомним, 1 июля, в первом спарринге сезона, Динамо разошлось миром с Базелем 4:4.

Следующий контрольный матч команда Мирчи Луческу проведет 7 июля – ее соперником будет Люцерн.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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