Динамо разошлось миром с Лозанной: видео голов

Команда Мирчи Луческу продолжает ничейную серию на сборе в Швейцарии. После поединка с Базелем, который завершился со счетом 4:4, киевляне сыграли 1:1 с Лозанной

Динамо на сборе в Швейцарии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо провело второй спарринг на швейцарском сборе, сыграв вничью 1:1 с местным клубом Лозанна.

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У киевлян на 7-й минуте забил Жерсон Родригес, реализовавший пенальти за фол против Леднева.

ВИДЕО ГОЛА РОДРИГЕСА

Лозанна отыгралась на 48-й минуте. Рибейро после прострела от лицевой линии выиграл борьбу у Дубинчака и переправил мяч в ворота Бойко. Хотя не факт, что там не было автогола от Дубинчака.

ВИДЕО ГОЛА ЛОЗАННЫ

Динамо – Лозанна – 1:1

Голы: Жерсон Родригес, 7 – Рибейро, 48

Динамо (1-й тайм): Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Леднев, Родригес, Антюх, Супряга

Динамо (2-й тайм): Бойко, Дубинчак, Шабанов, Вивчаренко, Скорко, Шепелев, Андриевский (Коробенко, 71), Леднев (В. Волошин, 83), де Пена, Антюх (Кулач, 64), Ванат (Н. Волошин, 71)

Напомним, 1 июля, в первом спарринге сезона, Динамо разошлось миром с Базелем 4:4.

Следующий контрольный матч команда Мирчи Луческу проведет 7 июля – ее соперником будет Люцерн.