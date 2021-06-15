Расписание нового чемпионата Украины: когда встретятся Динамо и Шахтер

Появилось расписание следующего чемпионата Украины. Сезон начнется 25 июля, а Динамо и Шахтер встретятся в рамках Премьер-лиги 2 октября

Шахтер - Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Журналист Дмитрий Ильченко опубликовав в Twitter календарь нового чемпионата Украины. Как мы писали ранее, в следующем сезоне в Премьер-лиге спустя пять лет выступит клуб из Харькова.

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Базовой датой начала следующего чемпионата Украины является 25 июля. Победитель прошлого сезона Динамо начнет защиту титула матчем против Олимпика, а серебряный призер, Шахтер, встретится с Ингульцом.

А главное событие первого круга Премьер-лиги – "украинское классико" между Динамо и Шахтером – пройдет в 10-м туре. Базовая дата матча 2 октября. Встреча пройдет на "Олимпийском".

Напомним, что в УПЛ-2021/22 выступят: Динамо, Шахтер, Заря, Колос, Ворскла, Десна, Днепр-1, Львов, Александрия, Рух, Мариуполь, Ингулец, Олимпик, Верес, Черноморец и Металлист-1925. Всего 16 клубов.