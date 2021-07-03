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Якщо в Москві не передумають: Металіст і Минай замінять в УПЛ Десну і Олімпік

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
3 липня, 21:35
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Склад клубів найвищого дивізіону українського футболу може серйозно змінитися за лічені тижні до старту нового чемпіонату країни
ФК "Металіст" (Харків)
ФК "Металіст" (Харків) / Фото: Официальный сайт ФК "Металл" (Харьков)

Склад клубів Прем'єр-ліги України нового сезону на порозі серйозних змін.

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Як повідомляє журналіст Олег Ящук, Десна і Олімпік не зіграють в новому сезоні УПЛ. Ці команди, найвірогідніше, покинуть чемпіонат України через серйозні фінансові проблеми.

Особливо погана ситуація у чернігівців, правда, представники клубу "вирушили до Москви на переговори до свого головного акціонера", і примарна надія, що Десна залишиться у найвищому дивізіоні, ще є.

Зазначається, що найближче до заміни Олімпіка і Десни у найвищому дивізіоні українського футболу – харківський Металіст Олександра Ярославського (колишній Метал) і Минай, за який в минулому сезоні безуспішно виступав Артем Мілевський.

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Нагадаємо, що наступний чемпіонат України стартує 25 липня.

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Г
О
1
Італія
3
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9
2
Уельс
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3
Швейцарія
3
4:5
4
4
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
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3
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Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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