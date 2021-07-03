Якщо в Москві не передумають: Металіст і Минай замінять в УПЛ Десну і Олімпік

Склад клубів найвищого дивізіону українського футболу може серйозно змінитися за лічені тижні до старту нового чемпіонату країни

ФК "Металіст" (Харків) / Фото: Официальный сайт ФК "Металл" (Харьков)

Склад клубів Прем'єр-ліги України нового сезону на порозі серйозних змін.

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Як повідомляє журналіст Олег Ящук, Десна і Олімпік не зіграють в новому сезоні УПЛ. Ці команди, найвірогідніше, покинуть чемпіонат України через серйозні фінансові проблеми.

Особливо погана ситуація у чернігівців, правда, представники клубу "вирушили до Москви на переговори до свого головного акціонера", і примарна надія, що Десна залишиться у найвищому дивізіоні, ще є.

Зазначається, що найближче до заміни Олімпіка і Десни у найвищому дивізіоні українського футболу – харківський Металіст Олександра Ярославського (колишній Метал) і Минай, за який в минулому сезоні безуспішно виступав Артем Мілевський.

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Нагадаємо, що наступний чемпіонат України стартує 25 липня.