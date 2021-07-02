2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
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Чемпионат Украины 2020/2021

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Определение героев УПЛ завершилось уникальным результатом

Олег Люлька Олег Люлька
2 июля, 14:40
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Впервые в истории первое место в одной из номинаций заняли двое человек – звание лучшего вратаря Премьер-лиги разделили Трубин из Шахтера и Бущан из Динамо
Анатолий Трубин и Георгий Бущан
Анатолий Трубин и Георгий Бущан / Фото: Reuters, Официальный сайт ФК "Шахтер"

Украинская Премьер-Лига, опросив клубы, определила лауреатов сезона 2020/21. В частности, лучшим тренером УПЛ признан наставник Динамо Мирча Луческу, лучшим игроком – полузащитник киевлян Виталий Буяльский.

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А первое место во вратарской номинации разделили "горняк" Анатолий Трубин и динамовец Георгий Бущан – подобное произошло впервые за время проведения опросов Премьер-лигой.

Тренер киевлян Мирча Луческу
Тренер киевлян Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Лучший тренер сезона

Лауреат – Мирча Луческу ( Динамо). Следующие места заняли – Скрипник (Заря), Йовичевич (Днепр-1), Максимов (Ворскла), Бессмертный (Львов), Каштру (Шахтер), Лавриненко (Ингулец), Костышин (Колос), Рябоконь (Десна)

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Лучший футболист сезона

Лауреат – Виталий Буяльский (Динамо). Следующие места заняли – Кулач (Ворскла), Сидорчук (Динамо), Цыганков (Динамо), Юрченко (Заря), Миколенко (Динамо), Кочергин (Заря), Забарный (Динамо), Додо (Шахтер), Тотовицкий (Десна)

Анатолий Трубин и Георгий Бущан
Анатолий Трубин и Георгий Бущан

Лучший голкипер сезона

Лауреаты – Георгий Бущан (Динамо) и Анатолий Трубин (Шахтер). Следующие места заняли – Василь (Заря), Ризнык (Ворскла), Волынец (Колос ), Юрчук (Днепр-1)

Илья Забарный
Илья Забарный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Лучший молодой футболист сезона

Лауреат – Илья Забарный (Динамо). Следующие места заняли – Трубин (Шахтер), Бондаренко (Мариуполь), Очеретько (Мариуполь), Аллахьяр (Заря), Конопля (Десна), Миколенко (Динамо), Мудрик (Десна + Шахтер), Притула (Рух)

Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

Лучший арбитр сезона

Лауреат – Екатерина Монзуль (Харьков). На втором месте Бойко (Киевская обл.), на третьем – Арановский (Киев)

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Напомним, следующий чемпионат Украины стартует 25 июля.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
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