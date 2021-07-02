Определение героев УПЛ завершилось уникальным результатом Поделиться Копировать ссылку

Впервые в истории первое место в одной из номинаций заняли двое человек – звание лучшего вратаря Премьер-лиги разделили Трубин из Шахтера и Бущан из Динамо