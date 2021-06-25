Селезнев попросился в состав новичка Премьер-лиги, забивая за ветеранов

Бывший форвард Колоса и сборной Украины хочет продолжать выступления в составе Черноморца, а пока что играет за ветеранов и тренируется с боксерами

Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Ветеран украинского футбола Евгений Селезнев не покидает надежд остаться в Премьер-лиге. Напомним, во время зимних сборов он со скандалом покинул Колос, после чего в чемпионате страны не играл. В начале июня после тренировок с Усиком на Селезнева нашелся претендент. Говорили, что 35-летним уроженцем Макеевки заинтересовался Львов. Теперь же он ведет переговоры с Черноморцем.

Сайт Meta-ratings пишет, что Евгений сам предложил свои услуги одесскому клубу, который вернулся в высший дивизион.

Черноморец перед стартом планирует усилиться опытными футболистами, поэтому вступил в контакт с бывшим форвардом Шахтера и Днепра. После выхода в Премьер-лигу новым главным тренером команды стал Юрий Мороз, ранее возглавлявший молодежный состав Динамо. До 30 июня тренерский штаб "моряков" собирается определиться с составом на новый сезон.

Ранее президент Колоса рассказал правду о скандальном Селезневе.

Тем временем Селезнев поддерживает форму в Киеве. Периодически боксирует, а сегодня засветился в матче с коллегами-ветеранами. На видео попало, как нападающий забивал мячи. Компанию ему составили Сергей Нагорняк, Влад Ващук, Алексей Белик, Вячеслав Шевчук, Александр Хацкевич и другие.

Узнайте список всех команд УПЛ сезона 2021/2022. Напомним, в следующем чемпионате выступят 16 коллективов. На данный момент у Селезнева 116 голов в чемпионатах страны, а у рекордсмена Максима Шацких – 124. В сезоне 2020/2021 футболист забил пять мячей, все – с пенальти.

Вспомним, как играла бывшая команда Евгения, Колос, против Динамо: