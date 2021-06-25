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Селезнев попросился в состав новичка Премьер-лиги, забивая за ветеранов

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
25 июня, 16:35
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Бывший форвард Колоса и сборной Украины хочет продолжать выступления в составе Черноморца, а пока что играет за ветеранов и тренируется с боксерами
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Ветеран украинского футбола Евгений Селезнев не покидает надежд остаться в Премьер-лиге. Напомним, во время зимних сборов он со скандалом покинул Колос, после чего в чемпионате страны не играл. В начале июня после тренировок с Усиком на Селезнева нашелся претендент. Говорили, что 35-летним уроженцем Макеевки заинтересовался Львов. Теперь же он ведет переговоры с Черноморцем.

Сайт Meta-ratings пишет, что Евгений сам предложил свои услуги одесскому клубу, который вернулся в высший дивизион.

Черноморец перед стартом планирует усилиться опытными футболистами, поэтому вступил в контакт с бывшим форвардом Шахтера и Днепра. После выхода в Премьер-лигу новым главным тренером команды стал Юрий Мороз, ранее возглавлявший молодежный состав Динамо. До 30 июня тренерский штаб "моряков" собирается определиться с составом на новый сезон.

Ранее президент Колоса рассказал правду о скандальном Селезневе.

Тем временем Селезнев поддерживает форму в Киеве. Периодически боксирует, а сегодня засветился в матче с коллегами-ветеранами. На видео попало, как нападающий забивал мячи. Компанию ему составили Сергей Нагорняк, Влад Ващук, Алексей Белик, Вячеслав Шевчук, Александр Хацкевич и другие.

Узнайте список всех команд УПЛ сезона 2021/2022. Напомним, в следующем чемпионате выступят 16 коллективов. На данный момент у Селезнева 116 голов в чемпионатах страны, а у рекордсмена Максима Шацких – 124. В сезоне 2020/2021 футболист забил пять мячей, все – с пенальти.

Вспомним, как играла бывшая команда Евгения, Колос, против Динамо:

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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
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2
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3
4:3
4
3
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1:5
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Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
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3
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5
3
Словакия
3
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3
4
Польша
3
4:6
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
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4
3
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