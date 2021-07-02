Определение героев УПЛ завершилось уникальным результатом

Впервые в истории первое место в одной из номинаций заняли двое человек – звание лучшего вратаря Премьер-лиги разделили Трубин из Шахтера и Бущан из Динамо

Анатолий Трубин и Георгий Бущан / Фото: Reuters, Официальный сайт ФК "Шахтер"

Украинская Премьер-Лига, опросив клубы, определила лауреатов сезона 2020/21. В частности, лучшим тренером УПЛ признан наставник Динамо Мирча Луческу, лучшим игроком – полузащитник киевлян Виталий Буяльский.

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А первое место во вратарской номинации разделили "горняк" Анатолий Трубин и динамовец Георгий Бущан – подобное произошло впервые за время проведения опросов Премьер-лигой.

Тренер киевлян Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Лучший тренер сезона

Лауреат – Мирча Луческу ( Динамо). Следующие места заняли – Скрипник (Заря), Йовичевич (Днепр-1), Максимов (Ворскла), Бессмертный (Львов), Каштру (Шахтер), Лавриненко (Ингулец), Костышин (Колос), Рябоконь (Десна)

Виталий Буяльский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Лучший футболист сезона

Лауреат – Виталий Буяльский (Динамо). Следующие места заняли – Кулач (Ворскла), Сидорчук (Динамо), Цыганков (Динамо), Юрченко (Заря), Миколенко (Динамо), Кочергин (Заря), Забарный (Динамо), Додо (Шахтер), Тотовицкий (Десна)

Анатолий Трубин и Георгий Бущан

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Лучший голкипер сезона

Лауреаты – Георгий Бущан (Динамо) и Анатолий Трубин (Шахтер). Следующие места заняли – Василь (Заря), Ризнык (Ворскла), Волынец (Колос ), Юрчук (Днепр-1)

Илья Забарный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Лучший молодой футболист сезона

Лауреат – Илья Забарный (Динамо). Следующие места заняли – Трубин (Шахтер), Бондаренко (Мариуполь), Очеретько (Мариуполь), Аллахьяр (Заря), Конопля (Десна), Миколенко (Динамо), Мудрик (Десна + Шахтер), Притула (Рух)

Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

Лучший арбитр сезона

Лауреат – Екатерина Монзуль (Харьков). На втором месте Бойко (Киевская обл.), на третьем – Арановский (Киев)

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Напомним, следующий чемпионат Украины стартует 25 июля.