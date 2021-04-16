Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Еще один ребенок? Жена Артема Кравца ответила на вопрос о дочке

16 апреля, 15:45

Олег Люлька , Андрей Трофимов

Супруги футболистов Виталия Буяльского и Максима Коваля хотят еще детей. А вот Анне Кравец, по ее словам, пока что "с головой хватает двух пацанов"

Супруга бывшего форварда киевского Динамо, а ныне турецкого Коньяспора Артема Кравца Анна рассказала о том, планируют ли они увеличивать свое семейство.

Реклама

Читайте также: "Потому что я красавчик!" Кравец объяснил, почему они сошлись с женой после разрыва

Напомним, Артем и Анна воспитывают сыновей-близнецов Владислава и Ивана, которым идет четвертый годик.

"Дочку хотите?" – поинтересовались у Анны в Instagram

"Пока мне пацанов с головой хватает", – сказала в ответ супруга футболиста, но при этом добавила: "Время покажет"

Реклама

Ранее мы писали, что жена экс-вратаря Динамо, родив второго ребенка, тут же захотела третьего. Пока что у Максима Коваля и Карины Левинской "ничья" – одна девочка и один мальчик.

Также мы рассказывали, что супруга динамовца Буяльского хочет второго ребенка. У Виталия и его жены Алины подрастает 3-летняя дочка Злата. Но на ней супруги останавливаться не намерены.

"Стараемся вести максимально здоровый образ жизни и ждем этот приятный сюрприз в виде двух полосок", – поведала недавно Алина Буяльская

Смотрите сюжет про звездный бэби-бум 2020

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Артем Кравец Анна Кравец WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в мире
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в миреФутбол
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матч
Прогноз Александра Шовковского на матч "Реал" – "Барселона"Футбол
Expert club Parimatch обсудил темы старта сборной Украины в отборе ЧМ-2022 и подготовки к Евро-2020
Expert club Parimatch обсудил темы старта сборной Украины в отборе ЧМ-2022 и подготовки к Евро-2020Футбол
Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красотки
Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красоткиФутбол
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять