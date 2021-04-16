Ще одна дитина? Дружина Артема Кравця відповіла на питання про доньку

Дружина колишнього форварда київського Динамо, а нині турецького Коньяспора Артема Кравця Анна розповіла про те, чи планують вони збільшувати своє сімейство.
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Нагадаємо, Артем і Анна виховують синів-близнюків Владислава і Івана, яким йде четвертий рік.
"Дочку хочете?" – поцікавилися у Анни в Instagram
"Поки мені пацанів з головою вистачає", – сказала у відповідь дружина футболіста, але при цьому додала: "Час покаже"
Раніше ми писали, що дружина ексворотаря Динамо, народивши другу дитину, відразу захотіла третю. Поки що у Максима Коваля та Каріни Левінської "нічия" – одна дівчинка і один хлопчик.
Також ми розповідали, що дружина динамівця Буяльського хоче другу дитину. У Віталія і його дружини Аліни підростає 3-річна дочка Злата. Але на ній подружжя зупинятися не збирається.
"Намагаємося вести максимально здоровий спосіб життя і чекаємо на цей приємний сюрприз у вигляді двох смужок", – розповіла недавно Аліна Буяльська
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