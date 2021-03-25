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"Мое любимое фото, зая!" Жена футболиста разделась до пояса и разожгла интерес

25 марта, 23:33

Елена Павлова , Андрей Трофимов

Анну Кравец все дружно просили повернуться

Жена известного украинского нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца Анна любит интриговать своих подписчиков в Instagram. Сегодня девушка показала свою гардеробную на отдыхе топлес. Ранее жена Кравца пнула футболиста сзади за то, что он от нее ушел.

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Правда, фоловеры смогли увидеть только обнаженную спину девушки, которая кладет бейсболку на полку. "Жду видео разворот на тик-ток", – начали шутить под фото. "Это мое любимое фото теперь, зая!", – писали стройной Анне восторженные фоловеры.

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/ Фото: Instagram

Напомним, что в апреле Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются. "Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", — сказал тогда нападающий. Однако пара не успела оформить документы на развод из-за карантина, а затем воссоединилась.

Смотрите, как Артем и Анна ранее спорили друг с другом

Анна Кравец показала видеоигры Артема Видео: Instagram
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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Анна Кравец WAGs жена футболиста
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