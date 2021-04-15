Українська
$ 27,98
33,48
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Жена экс-звезды Динамо восхитилась локдауном по-турецки

15 апреля, 16:17

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Супруге забивного нападающего Коньяспора Артема Кравца Анне нравится строгость турецкой полиции в отношении нарушителей и масочная дисциплина населения

Супруга бывшего форварда киевского Динамо, а ныне игрока турецкого Коньяспора Артема Кравца Анна рассказала о том, как выглядит локдаун по-турецки. При этом девушка отдала должное местным правоохранителям за то, как они наказывают нарушителей карантина.

Реклама

Читайте также: Вместо Турции – Кубань. Россиянам закрыли полеты на курорты

На вопрос одной из своих подписчиц – "Действительно ли в Турции все плохо с коронавирусом?" – Анна Кравец в инстаграм-сториз ответила:

"За полгода в своем городе (Конье) мы его не почувствовали. Тут очень спокойно и безопасно. Думаю, все плохо в Стамбуле. Мне очень нравится подход к локдауну здесь. Люди достаточно строго придерживаются правил, ходят в масках. Полиция останавливает всех, кто едет в авто в запрещенное время, и если у тебя нет документа, объясняющего причину – у тебя проблемы. Молодцы турки"

Артем Кравец и его жена Анна
Реклама

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

Читайте также: "Потому что я красавчик!" Кравец объяснил, почему они сошлись с женой после разрыва

Отметим, что карантин, связанный с коронавирусом, в определенной степени помог Артему Кравцу и Анне, воспитывающим сыновей-близнецов Владислава и Ивана, сохранить брак.

Анна Кравец

Анна Кравец / Фото: Instagram

Реклама

Год назад Артем и Анна Кравец расстались. Однако позже футболист рассказал, что они не успели оформить развод из-за карантина, а после него все наладилось.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция чемпионат Турции Артем Кравец Анна Кравец жена футболиста локдаун

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в мире
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в миреФутбол
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Прогноз Александра Шовковского на матч
Прогноз Александра Шовковского на матч "Реал" – "Барселона"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять