Дружина ексзірки Динамо висловила захоплення локдауном по-турецьки

Дружина колишнього форварда київського Динамо, а нині гравця турецького Коньяспора Артема Кравця Анна розповіла про те, який з себе локдаун по-турецьки. При цьому дівчина віддала належне місцевим правоохоронцям за те, як вони карають порушників карантину.

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На запитання однієї зі своїх підписниць – "Чи справді в Туреччині все кепсько з коронавірусом?" – Анна Кравець в інстаграм-сторіз відповіла:

"За півроку в своєму місті (Коньї) ми його не відчули. Тут дуже спокійно і безпечно. Гадаю, все погано в Стамбулі. Мені дуже подобається підхід до локдауну тут. Люди досить строго дотримуються правил, ходять в масках. Поліція зупиняє всіх, хто їде в авто в заборонений час, і якщо у тебе немає документа, який пояснює причину – у тебе проблеми. Молодці турки"

Реклама Артем Кравець і його дружина Анна / Фото: Instagram

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Відзначимо, що карантин, пов'язаний з коронавірусом, певною мірою допоміг Артему Кравцю та Анні, які виховують синів-близнюків Владислава і Івана, зберегти шлюб.

Анна Кравець / Фото: Instagram

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Рік тому Артем і Анна Кравець розійшлися. Однак пізніше футболіст розповів, що вони не встигли офомити розлучення через карантин, а після нього все налагодилося.

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