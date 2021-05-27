Детка, ты огонь! Фигурой жены Сидорчука восхитились Ярмоленко и Степаненко

Супруга капитана Динамо Сергея Сидорчука удостоилась оваций своих подруг за фото на пляже в Турции, куда она махнула на несколько дней со своим мужем

Жена Сергея Сидорчука Анна / Фото: Instagram

Жена Сергея Сидорчука Анна восхитила подруг своей фигурой на турецком пляже.

Как мы писали ранее, капитан Динамо оставил детей у игрока Шахтера и улетел с супругой в Турцию на несколько дней, которые тренер сборной Украины Андрей Шевченко предоставил футболистам в качестве выходных.

"Детка, ты огонь", – написали Анне Сидорчук под этим снимком в Instagram Маргарита Степаненко и Инна Ярмоленко

Не удержалась от комплимента и Анна Реброва, назвав свою тезку Анну Сидорчук красоткой.

Интересно, что горячее фото в зеленом купальнике Анна Сидорчук сделала на пляже под названием "Молчание" и сама при этом никакой текстовки к снимку не оставила. И вправду – любые слова тут, пожалуй, лишние.

Смотрите, что едят Сергей и Анна Сидорчук в Турции

А вот как стильно они в Турции одеваются

Ну и полюбуйтесь, как Сергей с Анной рассекают на катере по волнам

Напомним, что капитан Динамо Сергей Сидорчук и его жена Анна воспитывают шестилетнюю дочку Киру и трехлетних двойняшек – Никиту и Николь. Поженилась пара в декабре 2014-го в родном для них Запорожье.

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Вот какой стойкой на голове мама троих детей Анна Сидорчук побаловала фолловеров во время зимнего отдыха на Мальдивах: