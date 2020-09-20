"Челси" – "Ливерпуль": прогноз на матч чемпионата Англии от футбольного комментатора

Кирилл Круторогов ожидает, что поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" будет богатым на голы

В воскресенье, 20 сентября, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоится суперматч второго тура чемпионата Англии "Челси" – "Ливерпуль". Начало поединка – в 18:30 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Челси" – "Ливерпуль" доступна на нашем сайте, также посмотреть игру в прямом эфире можно на сервисе OLL.TV. Прогнозом на матч поделился комментатор каналов "Футбол 1/2/3" Кирилл Круторогов.

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"Битва двух претендентов на чемпионство пройдет в Лондоне. "Челси" существенно усилился в межсезонье, потратив 220 миллионов евро, и планирует бороться за первое место, сбросив оттуда именно "Ливерпуль". Доказать свои претензии они смогут в очной встрече. В первом туре "синие" обыграли в гостях "Брайтон" (3:1), а дебютанты – Вернер и Хавертц – не показали ничего особенного. Теперь они должны исправиться. У лондонцев вне игры по разным причинам целая группа игроков – Пулишич, Гилмор, а также новички – Зиеш, Тьяго Силва и Чилвелл".

"Челси" – "Ливерпуль": где смотреть матч чемпионата Англии

"Ливерпуль" начал сезон с поражения от "Арсенала" в матче за Суперкубок и очень непростой победы над "Лидсом" (4:3). Даже из этих двух матчей можно сделать вывод, что у мерсисайдцев не все гладко с игрой в обороне. В лазарете у них только Окслейд-Чемберлен, но его отсутствие вряд ли стоит считать проблемой".

Лэмпард и Клопп / Фото: Getty Images

"Последняя встреча этих команд в чемпионате получилась фееричной и завершилась победой "красных" со счетом 5:3. Да и вообще оба матча Премьер-лиги прошлого сезона вышли победными для команды Клоппа. "Челси" же выбил мерсисайдцев из Кубка Англии".

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"Думаю, и на этот раз будет результативное противостояние. Голы в обоих таймах, обе команды забьют, тотал больше 3.0", – дал свой прогноз на матч "Челси" – "Ливерпуль" Кирилл Круторогов

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