Салах забьет, "Ливерпуль" выиграет: прогноз букмекеров на центральный матч тура в Англии

Гости - фавориты матча, но букмекеры не ждут много голов

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом матча второго тура чемпионата Англии против "Челси". Поединок состоится сегодня в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". "Челси" – "Ливерпуль" онлайн смотреть можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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"Челси" – "Ливерпуль": где смотреть матч чемпионата Англии

Так, коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2.08, на ничью – 3.90, на победу "Челси" – 3.35. В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом: 46% на победу мерсисайдцев и 29% – на лондонцев.

Самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Коэффициент на такой исход матча равняется 7.70. Также высоко котируется победа "Ливерпуля" 2:1 (8.80) и 1:0 (10.0).

Что касается авторов забитых мячей, то больше всего шансов у Мохамеда Салаха (2.35), оформившего в предыдущем матче хет-трик. Также большая вероятность увидеть сегодня дебютный гол Тимо Вернера за "Челси" (2.60), а замыкает тройку потенциальных авторов мячей Садио Мане (2.80).

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