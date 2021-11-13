Босния – Финляндия: где и во сколько смотреть очень важный для Украины матч

Сборная Украины пропускает сегодняшний отборочный день ЧМ-2022. Но для болельщиков и команды он очень важен. Ведь играют наши прямые конкуренты за выход на чемпионат мира.
Компьютер уже высчитал наши шансы попасть в Катар. Но многое будет зависеть, как закончится игра в Боснии.
Матч Босния – Финляндия начнется необычно рано, в 16:00. Прямая трансляция будет на телеканале "Футбол 2".
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Мы уже рассказывали, какой результат устроит Украину в матче Босния – Финляндия.
Финляндия занимает третье место в турнирной таблице группы D, отставая от Украины на один балл. Команда Боснии и Герцеговины идет четвертой, у нее на два очка меньше, чем у нашей команды. Но подопечные Александра Петракова провели на один матч больше.
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