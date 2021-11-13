Боснія – Фінляндія: де і о котрій дивитися дуже важливий для України матч

Збірна України пропускає сьогоднішній відбірковий день ЧС-2022. Але для вболівальників та команди він дуже важливий. Адже грають наші прямі конкуренти за вихід на чемпіонат світу.
Комп'ютер уже вирахував наші шанси потрапити до Катару. Але багато залежатиме, як закінчиться гра в Боснії.
Матч Боснія – Фінляндія розпочнеться незвичайно рано, о 16:00. Пряма трансляція буде на телеканалі "Футбол-2".
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Ми вже розповідали, який результат влаштує Україну у матчі Боснія – Фінляндія.
Фінляндія посідає третє місце у турнірній таблиці групи D, відстаючи від України на один бал. Команда Боснії та Герцеговини йде четвертою, у неї на два очки менше, ніж у нашої команди. Але підопічні Олександра Петракова провели на один матч більше.
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