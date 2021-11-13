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Англія побила рекорд 1908 року! І це ще не межа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
13 листопада, 08:25
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Британці вражають своєю результативністю, команда вже забила понад чотири десятки голів
Кейн забиває албанцям
Кейн забиває албанцям / Фото: REUTERS

Збірна Англії розгромила Албанію у матчі відбірного турніру ЧС-2022. Британці відправили п'ять голів у ворота суперника – хет-трик оформив Гаррі Кейн, по голу забили Джордан Хендерсон та Гаррі Магуайр.

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На цей момент в активі англійської збірної 41 забитий гол за 2021 рік. Отже, англійці перевершили досягнення 1908 року, коли збірна забила 39 голів.

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Проте Англія ще не вийшла на ЧС-2022. Команда з 23 очками розташувалася на першому місці у групі І, на другій позиції знаходиться Польща з 20 очками. Щоб вийти на ЧС-2022, англійцям потрібно в заключному турі не програти Сан-Марино.

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Враховуючи різницю у класі, можна бути впевненим, що англійці заб'ють ще кілька голів у цьому матчі.

Огляд поєдинку Англія – Албанія:

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