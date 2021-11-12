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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Помер найкращий пенальтист в історії збірної Англії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
12 листопада, 13:15
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Півзахисник Рон Флауерс із англійською збірною вигравав домашній чемпіонат світу 1966 року
Принц Філіпп тисне руку Рону перед матчем на "Уемблі"
Принц Філіпп тисне руку Рону перед матчем на "Уемблі" / Фото: Getty Images

У віці 87 років пішов із життя знаменитий англійський футболіст Рон Флауерс.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть легенди клубу, віце-президента Рона Флауерса. Гігант на полі і джентльмен за його межами. Сьогодні багато хто згадуватиме Рона. Всі наші думки з тими, хто знав і любив його", – йдеться у повідомленні клубу Вулверхемптон.

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Флауерс 15 років виступав за Вулверхемптон. На його рахунку 467 матчів та 33 голи. У складі "вовків" Рон тричі ставав чемпіоном Англії.

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З 1955 по 1966 Флауерс захищав кольори збірної Англії. Учасник двох чемпіонатів світу – 1962 та 1966. Усього за національну команду хавбек зіграв 49 матчів, забив 10 м'ячів.

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1 квітня 2009 року перед поєдинком Англії з Україною Флауерс разом із знаменитим нападником національної команди Аланом Ширером був названий найкращим пенальтистом за всю історію британської збірної.

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