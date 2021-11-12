Помер найкращий пенальтист в історії збірної Англії

Півзахисник Рон Флауерс із англійською збірною вигравав домашній чемпіонат світу 1966 року

Принц Філіпп тисне руку Рону перед матчем на "Уемблі" / Фото: Getty Images

У віці 87 років пішов із життя знаменитий англійський футболіст Рон Флауерс.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть легенди клубу, віце-президента Рона Флауерса. Гігант на полі і джентльмен за його межами. Сьогодні багато хто згадуватиме Рона. Всі наші думки з тими, хто знав і любив його", – йдеться у повідомленні клубу Вулверхемптон.

Ви глибоко з'єднуєтеся з відомістю проходження клубної legend і vice president Ron Flowers MBE at the age of 87.



Гіант на пітушці і людинілеман off it. Вони будуть багато людей remembering Ron today і всі наші думки є з тим, хто хлопець і ловив його. pic.twitter.com/iq1ZqxNhL7 - Wolves (@Wolves) November 12, 2021

Реклама

Флауерс 15 років виступав за Вулверхемптон. На його рахунку 467 матчів та 33 голи. У складі "вовків" Рон тричі ставав чемпіоном Англії.

Читайте також: Іспанський футболіст загинув під час заряджання телефону

З 1955 по 1966 Флауерс захищав кольори збірної Англії. Учасник двох чемпіонатів світу – 1962 та 1966. Усього за національну команду хавбек зіграв 49 матчів, забив 10 м'ячів.

Реклама

1 квітня 2009 року перед поєдинком Англії з Україною Флауерс разом із знаменитим нападником національної команди Аланом Ширером був названий найкращим пенальтистом за всю історію британської збірної.