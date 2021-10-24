Іспанський футболіст загинув під час зарядки телефону

Дружина виявила тіло ексфутболіста поруч з мобільним телефоном у їхньому будинку в Мадриді, коли вона повернулася з нічної зміни.
Поліція вважає, що його вдарило струмом після того, як його телефон впав у воду під час зарядки. Місцеві ЗМІ повідомили, що у Отеро на грудях був опік у тому місці, де виявили його телефон, пише The Sun.
Отеро виступав за Ов'єдо і кілька маловідомих іспанських команд. Футболіст грав на позиції нападника.
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