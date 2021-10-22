Сергій Морозов помер від наслідків коронавірусу

Сергій Морозов помер на 72-му році життя. Причиною смерті стали наслідки коронавірусу, повідомили в ефірі каналу "Футбол 1".
Вихованець київського Динамо в 1972 році став чемпіоном СРСР у складі луганської Зорі.
Після завершення кар'єри спробував себе на тренерському містку, але особливих успіхів не досяг. Найвищим досягненням був фінал Кубка України з вінницькою Нивою.
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Проте, Морозов удостоївся звання Заслуженого тренера України.
З 2008 року Морозов працював експертом на каналах "Футбол". Першим про смерть Сергія Юрійовича повідомив директор каналів Олександр Денисов.
Наприкінці вересня трагічно загинув колишній український футболіст. На 42-му році життя трагічно помер ексгравець чернігівської Десни Максим Маркелов. Подробиці смерті спортсмена не повідомляються.