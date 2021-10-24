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Испанский футболист погиб во время зарядки телефона

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 октября, 09:18
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Бывший испанский футболист Сантьяго Отеро был найден мертвым в собственной ванне после трагического несчастного случая. Полиция считает, что его ударило током
Сантьяго Отеро умер в результате несчастного случая
Сантьяго Отеро умер в результате несчастного случая

Жена обнаружила тело экс-футболиста рядом с мобильным телефоном в их доме в Мадриде, когда она вернулась с ночной смены.

Полиция считает, что его ударило током после того, как его телефон упал в воду во время зарядки. Местные СМИ сообщили, что у Отеро на груди был ожог в том месте, где обнаружили его телефон, пишет The Sun.

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Отеро выступал за Овьедо и ряд малоизвестных испанских команд. Футболист играл на позиции нападающего.

Напомним, что два дня назад известный футболист Сергей Морозов скончался от последствий коронавируса. В последние годы он запомнился своей работой на телевидении.

В конце сентября трагически погиб бывший украинский футболист. На 42-м году жизни трагически скончался экс-игрок черниговской Десны Максим Маркелов. Подробности смерти спортсмена не сообщаются.

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