Фаната ув'язнили за расизм після фіналу Євро-2020

Уболівальник збірної Англії в соцмережах ображав темношкірих гравців національної команди, які не забили пенальті

Розбитий Маркус Рашфорд залишає "Уемблі" / Фото: Reuters

52-річний футбольний уболівальник Джонатон Бест отримав 10 тижнів в'язниці. Його покарали за расизм.

Після завершення фінального матчу чемпіонату Європи-2020, в якому Англія поступилася серією пенальті Італії, Бест влаштував трансляцію в Facebook. На емоціях після фіаско Джонатон ображав на расовому ґрунті темношкірих футболістів англійської команди.

Реклама

Запис відеотрансляції поліції надав один із глядачів, повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, основний та додатковий час матчу завершився з рахунком – 1:1. А у серії післяматчевих пенальті 11-метрові удари не змогли реалізувати гравці збірної Англії Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо та Букайо Сака.

Реклама

Раніше ми писали, що Інтер змушують позбутися футболіста, у якого під час Євро-2020 зупинилося серце.