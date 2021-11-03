Фаната ув'язнили за расизм після фіналу Євро-2020

52-річний футбольний уболівальник Джонатон Бест отримав 10 тижнів в'язниці. Його покарали за расизм.
Після завершення фінального матчу чемпіонату Європи-2020, в якому Англія поступилася серією пенальті Італії, Бест влаштував трансляцію в Facebook. На емоціях після фіаско Джонатон ображав на расовому ґрунті темношкірих футболістів англійської команди.
Запис відеотрансляції поліції надав один із глядачів, повідомляє Sky Sports.
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Нагадаємо, основний та додатковий час матчу завершився з рахунком – 1:1. А у серії післяматчевих пенальті 11-метрові удари не змогли реалізувати гравці збірної Англії Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо та Букайо Сака.
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