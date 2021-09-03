Англійську збірну закидали стаканами угорці: відповідь шокувала

Поєдинок відбіркового турніру ЧС-2022 у Будапешті завершився розгромом угорської команди 0:4, фанати господарів зігнали злість на англійських футболістах

Англійці потрапили під "обстріл", але відреагували з гумором / Фото: Reuters

Футболістів збірної Англії трибуни "Пушкаш Арени" в Будапешті освистали ще до початку матчу з Угорщиною – за те, що вони перед стартовим свистком схилили коліно в рамках триваючої акції Black Lives Matter.

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Уже по ходу поєдинку гравці англійської команди Рахім Стерлінг і Джуд Беллінгем стали об'єктом расистських образ, повідомляє Daily Mail. З боку уболівальників збірної Угорщини були чутні "мавпячі ухання".

А після голу Стерлінга, який відкрив рахунок на 55-й хвилині, угорські фанати закидали британських гравців пластиковими стаканчиками.

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Відповідь англійців виявилася вражаючою. Захисник гостей Кайл Волкер і півзахисник Джек Гріліш підняли кинуті стакани і випили з них.

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Англія виграла у Угорщини з тим же рахунком 4:0, що і в України на Євро-2020 (Стерлінг, 55, Кейн, 63, Магуайр, 69, Райс, 87) і майже гарантувала собі путівку на ЧС-2022.

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Тим часом стосовно поведінки угорської торсиди тренер англійців Гарет Саутгейт заявив: "Світ змінюється, але деякі люди застрягли в своєму мисленні і забобонах, врешті, вони залишаться динозаврами".