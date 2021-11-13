Англия побила рекорд 1908 года! И это еще не предел

Британцы поражают своей результативностью, команда уже забила более четырех десятков голов

Кейн забивает албанцам / Фото: REUTERS

Сборная Англии разгромила Албанию в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Британцы отправили пять голов в ворота соперника – хет-трик оформил Гарри Кейн, по голу забили Джордан Хендерсон и Гарри Магуайр.

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На данный момент в активе английской сборной 41 забитый гол за 2021 год. Таким образом, англичане превзошли достижение 1908 года, когда сборная забила 39 голов.

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Тем не менее, Англия еще не вышла на ЧМ-2022. Команда с 23 очками расположилась на первом месте в группе I, на второй позиции находится Польша с 20 очками. Чтобы напрямую выйти на ЧМ-2022, англичанам нужно в заключительном туре не проиграть Сан-Марино.

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Учитывая разницу в классе, можна быть уверенным, что англичане забьют еще несколько голов в этом матче.

Обзор поединка Англия – Албания: