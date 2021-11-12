Подарок за слезы. Роналду отдал футболку девочке, которая расплакалась на поле

Лидер сборной Португалии подарил свою футболку юной болельщице сборной Ирландии, которая расплакалась от встречи с кумиром

Подарок от Криштиану Роналду / Фото: REUTERS

Вчера в отборочном поединке чемпионата мира 2022 года сборная Ирландии принимала Португалию.

Встреча завершилась со счетом – 0:0, а после игры капитан португальцев Криштиану Роналду отдал свою футболу ирландской фанатке.

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Девочка в футболке сборной Ирландии вышла на поле после финального свистка и обняла Криштиану, расплакавшись от счастья. Роналду в ответ подарил ей свою майку.

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Ранее мы писали, что нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду попал мячом в девушку, которая обеспечивает безопасность на матче. Ей понадобилась помощь.

Инцидент произошел перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между Янг Бойз и МЮ. А после игры Криштиану подарил девушке свою футболку.