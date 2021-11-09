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"Мне грозит смертная казнь на ЧМ-2022": в чем провинился футболист сборной Австралии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 08:37
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Джош Кавалло боится ехать на мировое первенство в Катар из-за своей нетрадиционной ориентации
Джош Кавалло
Джош Кавалло / Фото: Instagram

Полузащитник Аделаиды Юнайтед Джош Кавалло, который недавно совершил каминг-аут, боится ехать на чемпионат мира в Катар.

Все дело в суровых законах в отношении людей нетрадиционной ориентации, действующих на территории Катара.

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"Я читал, что в Катаре существует смертная казнь для геев, поэтому я очень боюсь и не очень хотел бы ехать в Катар.

И это меня огорчает. Одно из величайших достижений профессионального футболиста – это играть за свою страну. Но знать, что Катар не поддерживает геев и подвергает риску их жизни – это меня пугает и заставляет делать переоценку: что важнее – моя жизнь или сделать что-то действительно хорошее в карьере?" – говорит Кавалло.

В за гомосексуальные отношения в Катарі полагается смертная казнь, если нарушитель является мусульманином. Если он другой веры, то наказание может быть до пяти лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что игрок сборной Украины оказался гомофобом: "Как можно молчать, когда дети смотрят".

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