Гей-драму про российских фанатов запретили показывать в Москве

Фильм Севы Галкина, который основан на реальных событиях и рассказывает про преступления болельщиков Спартака, не приняла цензура РФ

Гей-драму "Фанаты" запретили к показу в рамках Московского международного кинофестиваля. Премьера была запланирована на 23 апреля.

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Как пишут Открытые медиа со ссылкой на режиссера фильма Севу Галкина, сегодня с ним связался представитель ММКФ, который сообщил, что "администрация фестиваля без объяснения причин сняла фильм с показа", и посоветовал режиссеру найти другую площадку вместо Дома кино.

Фильм "Фанаты"

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25-минутная драма основана на реальных событиях и рассказывает о том, как двое московских фаната "Спартака" в 2016 году охотятся за геями с целью ограблений и убийств. Как говорит сам автор, его фильм "исследует кризис маскулинности и последствия гомофобной риторики в государственных СМИ".

По сюжету два парня охотятся на геев, но к середине фильма становится понятно, что у них есть отношения друг с другом.

"Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там еще такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады. Это фильм про жизнь, без оценочных суждений", — настаивает режиссер.



Кадр из фильма "Фанаты"

Фильм "Фанаты" претендовал на награду за лучший короткий метр на Dublin Independent Film Festival и номинирован за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Осло. Кроме того, фильм выбран в программу South Western International Film Festival (Онтарио, Канада), NewFilmmakers Los Angeles (США) и ЛГБТ-кинофестиваля в Любляне (Словения), а также был показан во внеконкурсной программе фестиваля PÖFF Shorts в Таллине.

Ранее российские фанаты получили тюремные сроки за Евро-2016, а их жертва осталась инвалидом.

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