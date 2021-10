Первый в профессиональном футболе: игрок молодежной сборной Австралии сделал каминг-аут

В твиттере австралийского клуба появилось видео 21-летнего Кавалло, в котором тот признался, что вел двойную жизнь и скрывал то, кем он является.

Игрок молодежной сборной Австралии признался, что испытывал стыд из-за того, что не мог играть в футбол и быть геем.

.@aleaguemens and @AdelaideUnited's @JoshuaCavallo has made history by becoming the world's only current male footballer to be openly gay. Josh spoke to @BickmoreCarrie about his decision to come out. pic.twitter.com/BRp9yuSSSf