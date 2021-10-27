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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Первый в профессиональном футболе: игрок молодежной сборной Австралии сделал каминг-аут

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
27 октября, 16:47
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Полузащитник Аделаиды Юнайтед Джош Кавалло совершил каминг-аут, став первым профессиональным футболистом, сообщившим о нетрадиционной сексуальной ориентации
Джош Кавалло
Джош Кавалло / Фото: Instagram

В твиттере австралийского клуба появилось видео 21-летнего Кавалло, в котором тот признался, что вел двойную жизнь и скрывал то, кем он является.

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Игрок молодежной сборной Австралии признался, что испытывал стыд из-за того, что не мог играть в футбол и быть геем.

"Я думал, что люди будут думать обо мне по-другому, когда узнают, они начнут относиться ко мне по-другому, они начнут говорить обо мне плохие вещи или высмеивать меня. Но это не так, во всяком случае, вы получаете еще больше уважения от людей.

Реакция и поддержка, которые я получил, огромны, это заставляет меня задуматься, почему я так долго нес это бремя?" – сказал Кавалло.

Видео в социальных сетях Аделаиды сопровождалось заявлением Кавалло, которое, как он надеется, может вдохновить других футболистов-геев совершить каминг-аут и быть самими собой.

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Отметим, что поддержку игроку выразили главный тренер Аделаиды Юнайтед, нападающий Атлетико Антуан Гризманн и экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко.

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