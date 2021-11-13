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Швейцария 1
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Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
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Ворскла --
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Десна --
Колос --
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Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
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Ливерпуль --
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Босния против Финляндии: расписание матчей и расклады в отборе на ЧМ-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
13 ноября, 08:48
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Сегодня сыграют прямые конкуренты Украины за выход на чемпионат мира в Катаре
Последний матч в группе Украина сыграет против Боснии
Последний матч в группе Украина сыграет против Боснии / Фото: REUTERS

В субботу, 13 ноября, будет сыграно еще семь отборочных матчей ЧМ-2022. Для нас будет важна встреча в Зенице, где Босния играет с Финляндией. Эти команды наши прямые соперники за путевку в Катар.

Отбор на ЧМ-2022
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ГРУППА D

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16:00. Босния – Финляндия

21:45. Франция – Казахстан

  • Франция выйдет с первого места, если обыграет Казахстан. Ее также устроит ничья, если матч боснийцев и финнов завершится миром. Франция будет в топ-2, если просто избежит поражения.
  • Украина сохранит шансы на первое место только в случае поражения французов и потери очков Финляндией.
  • Финляндия сохранит шансы на первое место, если обыграет боснийцев, а французы потеряют очки, либо если сыграет вничью, а Франция проиграет.
  • Босния и Герцеговина лишится шансов выйти на чемпионат мира, если проиграет Финляндии.

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ГРУППА E

21:45. Уэльс – Беларусь

21:45. Бельгия – Эстония

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  • Бельгии гарантировано как минимум второе место. Бельгийцы выйдут на ЧМ, если обыграют Эстонию, или в том случае, если Уэльс не сможет победить Беларусь.

ГРУППА G

19:00. Норвегия – Латвия

19:00. Турция – Гибралтар

21:45. Черногория – Нидерланды

  • Нидерланды выйдут в финальную часть, если победят в Черногории, а Норвегия не сможет обыграть Латвию. Победа над Черногорией обеспечит "оранжевым" одно из двух первых мест в группе. Даже ничья может гарантировать голландцам финиш в топ-2, если Турция через три дня не сможет победить Черногорию.
  • Норвегия гарантирует себе одно из двух первых мест, если обыграет Латвию, а турки потеряют очки с Гибралтаром.

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.

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35
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4
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