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Блондинка или брюнетка? Невеста игрока "Шахтера" попросила выбрать между ней и другой красоткой

17 марта, 12:20

Олег Люлька , Андрей Трофимов

"А подруга свободна?" – спрашивают у Даши Савиной ее фолловеры

Невеста защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина поставила вопрос ребром: "Блондинки или брюнетки?"

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Очаровательная блондинка Даша Савина запустила этот опрос у себя в Instagram, опубликовав фото в компании со жгучей брюнеткой – косметологом-инъекционистом по имени Кристина. Обе девушки на снимках "сверкают" бюстом в откровенных маечках.

"Мужчины, ваши вкусы каковы?" – спрашивает Даша Савина

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Мнения фолловеров Даши Савиной разделились, среди ответов выделим следующие:

  • "Выбрать нереально, обе потрясающие"
  • "Если честно, то я давно бьюсь над этим вопросом, мне нравятся и те и те, а если выбирать между вами, то однозначно – ты"
  • "А подруга свободна?"

Смотрите больше фото Даши Савиной

Даша Савина

Даша Савина / Фото: Instagram

Даша Савина
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Даша Савина / Фото: Instagram

Даша Савина

Даша Савина / Фото: Instagram

Даша Савина

Даша Савина / Фото: Instagram

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Даша Савина

Даша Савина / Фото: Instagram

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блондинки брюнетка WAGs Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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