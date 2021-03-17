Блондинка или брюнетка? Невеста игрока "Шахтера" попросила выбрать между ней и другой красоткой

Невеста защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина поставила вопрос ребром: "Блондинки или брюнетки?"
Очаровательная блондинка Даша Савина запустила этот опрос у себя в Instagram, опубликовав фото в компании со жгучей брюнеткой – косметологом-инъекционистом по имени Кристина. Обе девушки на снимках "сверкают" бюстом в откровенных маечках.
"Мужчины, ваши вкусы каковы?" – спрашивает Даша Савина
Мнения фолловеров Даши Савиной разделились, среди ответов выделим следующие:
- "Выбрать нереально, обе потрясающие"
- "Если честно, то я давно бьюсь над этим вопросом, мне нравятся и те и те, а если выбирать между вами, то однозначно – ты"
- "А подруга свободна?"
Смотрите больше фото Даши Савиной
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