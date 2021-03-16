Селфи голышом: новое интимное фото от жены экс-бомбардира "МЮ"

Австралийская супруга нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса Чичарито, Сара Кохан, похвасталась новым интимным фото в соцсетях.
Модель, видимо, уложив двух своих маленьких сыновей спать, решила уделить немного времени себе любимой.
Сара сделала маску на лице и в таком виде решила принять ванну, выложив голое селфи у себя в Instagram.
Отметим, что недавно похожим снимком в ванной побаловала своих поклонников и украинская легкоатлетка Кристина Стуй, только она сфотографировалась со спины.
Добавим, что Сара Кохан уже не в первый раз позирует полностью обнаженной. А недавно жена футболиста Чичарито, выступавшего в свое время за "Манчестер Юнайтед" и "Реал", выглянула в окно в одних трусиках и попала на фото.
Согласитесь, после родов, которые были не далее как в октябре, Сара Кохан успела набрать отличную форму!
Читайте также:
- Фото этой красотки заставят вас полюбить хоккей на траве
- Голая модель, "желавшая отдаться Роналду", опубликовала фото на грани фола
- Секс-символ украинского спорта удивила своим видом в Египте
- Австралийская красотка избивает соперниц на ринге. А могла бы стать моделью
- Такой прогноз нам нужен: сексапильная ведущая сводит с ума фанатов
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк