Догнал Шеву! У звездного друга Андрея родился четвертый ребенок

Бывший футболист и тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард стал отцом в четвертый раз. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в Instagram. У англичанина родился сын.
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"Позвольте представить вам наше новое пополнение – Фредерик (Фредди) Джордж Лэмпард. Мы полны любви", – говорится в сообщении
Отметим, что у 42-летнего Лэмпарда также есть две дочери от первого брака и дочь от его нынешней супруги Кристин.
Таким образом, по количеству детей Лэмпард догнал своего друга и бывшего партнера по "Челси" Андрея Шевченко. Правда, у нынешнего тренера сборной Украины и его жены Кристен все четверо – мальчики.
Напомним, Лэмпард возглавлял "Челси" с лета 2019 года, а в январе 2021 года был снят с должности за неудовлетворительные результаты в Премьер-лиге. На этом посту его сменил немецкий специалист Томас Тухель.
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