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Догнал Шеву! У звездного друга Андрея родился четвертый ребенок

16 марта, 07:47

Олег Люлька Олег Люлька

У бывшего тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда появился на свет сын Фредерик

Бывший футболист и тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард стал отцом в четвертый раз. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в Instagram. У англичанина родился сын.

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"Позвольте представить вам наше новое пополнение – Фредерик (Фредди) Джордж Лэмпард. Мы полны любви", – говорится в сообщении

Отметим, что у 42-летнего Лэмпарда также есть две дочери от первого брака и дочь от его нынешней супруги Кристин.

Таким образом, по количеству детей Лэмпард догнал своего друга и бывшего партнера по "Челси" Андрея Шевченко. Правда, у нынешнего тренера сборной Украины и его жены Кристен все четверо – мальчики.

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Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images

Андрей Шевченко и его семья

Андрей Шевченко и его семья / Фото: Instagram

Напомним, Лэмпард возглавлял "Челси" с лета 2019 года, а в январе 2021 года был снят с должности за неудовлетворительные результаты в Премьер-лиге. На этом посту его сменил немецкий специалист Томас Тухель.

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Ранее мы писали, что у Беседина родилась дочка. Малышка сразу приложилась к маминой груди.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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