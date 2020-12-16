"Барселона" – "Реал Сосьедад": онлайн матча чемпионата Испании

В среду, 19 декабря, на стадионе "Камп Ноу" проходит матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу. "Барселона", занимающая лишь восьмое место в Ла Лиге, принимает неожиданного лидера первенства "Реал Сосьедад". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого противостояния с яркими видео, фото и комментариями.

"БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ СОСЬЕДАД"

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Отметим, что "Сосьедад" является лидером чемпионата Испании не только по набранным очкам, но и по забитым мячам. А то, что "Барселона" далеко не безгрешна в обороне, показало уже немало матчей нынешнего сезона. В частности, домашние поединки каталонцев в Лиге чемпионов против "Динамо" (2:1) и "Ювентуса" (0:3). Так что и у "Сосьедада" есть все основания рассчитывать на то, что они распишутся сегодня в воротах "блаугранас".

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Верхняя часть турнирной таблицы Ла Лиги

"БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ СОСЬЕДАД":

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Стоимость состава "Барселоны", по оценкам Transfermarkt, почти втрое выше, чем "Сосьедада" – 888 млн евро против 320 млн евро.

"БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ СОСЬЕДАД":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Барселону" называют большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.63, на ничью – 4.50, на победу "Сосьедада" – 5.10. Таким образом в процентах вероятность исходов следующая: выигрыш хозяев – 59%, ничья – 22%, выигрыш гостей – 19%. Аналитики практически не сомневаются, что Месси забьет сегодня "Сосьедаду".

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Лионель Месси / Фото: Reuters

"БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ СОСЬЕДАД":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Барселона" – "Реал Сосьедад" 16 декабря, начиная с 22:00, покажут Megogo, Setanta Sports 1 Eurasia и Digi Sport 1.

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